Под ръководството на Окръжната прокуратура във Велико Търново се извършва разследване за изясняване на причините за смъртта на 9-годишно момиче, настъпила в училище в града Велико Търново.

Днес в 14.30 часа в Районното управление в града е получен сигнал за починалото дете.

От първоначалните действия по разследването е установено, че по време на следобедна занималня в училище, детето е колабирало, след което е починало, посочват от прокуратурата на сайта си.

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Образувано е досъдебното производство.

Извършват се неотложни действия по разследването от следовател от Окръжен следствен отдел при ОП - Велико Търново.

Разпитват се свидетели, извършва се оглед и ще бъде назначена съдебно медицинска експертиза, след получаване на резултатите от която ще се изясни причината за смъртта.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура във Велико Търново.

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