82-годишен мъж е с мозъчен кръвоизлив след спречкване в обществената баня в Добринище

Мъжът е откаран с медицински хеликоптер в София

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:53 ч. 14.10.2025 г.

82-годишен мъж получи масиран мозъчен кръвоизлив при спречкване с друг мъж в обществената баня в Добринище.

Инцидентът е станал около 7:40 ч. на 8 октомври, но за него е съобщено в полицията в Банско на 13 октомври.

Удар с дървен кол и закани за убийство: Масов бой в Белоградчик

73-годишен мъж от Банско е блъснал с ръце 82-годишния мъж и той паднал на земята.

В резултат на това получил масирания мозъчен кръвоизлив.

По информация на „24 часа“ пострадалият, който е от Добринище, е транспортиран с медицински хеликоптер от болницата в Благоевград до столично здравно заведение.

73-годишният мъж е задържан, образувано е досъдебно производство.

"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените"
5-годишно дете е простреляно край блок в Ямбол
Грипът поваля по-рано: Човек до обяд е добре, следобед вече е на легло (ВИДЕО)
Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж
Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)
