82-годишен мъж е с мозъчен кръвоизлив след спречкване в обществената баня в Добринище

82-годишен мъж получи масиран мозъчен кръвоизлив при спречкване с друг мъж в обществената баня в Добринище.

Инцидентът е станал около 7:40 ч. на 8 октомври, но за него е съобщено в полицията в Банско на 13 октомври.

73-годишен мъж от Банско е блъснал с ръце 82-годишния мъж и той паднал на земята.

В резултат на това получил масирания мозъчен кръвоизлив.

По информация на „24 часа“ пострадалият, който е от Добринище, е транспортиран с медицински хеликоптер от болницата в Благоевград до столично здравно заведение.

73-годишният мъж е задържан, образувано е досъдебно производство.

