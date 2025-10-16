8,5 г. затвор за младежа, пребил брутално жена пред магазин в Перник

Присъда от осем години и шест месеца лишаване от свобода получи обвиняемият, умишлено причинил смъртта на жена в Перник.

Съдът призна за виновен подсъдимия Д.П., привлечен към наказателна отговорност по дело на Окръжната прокуратура в Перник за извършено от него като непълнолетен умишлено убийство по хулигански подбуди.

В ранните часове на 29 юли 2024 г. 17-годишният Д.П. нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин“ в гр. Перник.

Пострадалата е била транспортирана в болница и приета в безсъзнание. Вследствие на побоя ѝ били причинени увреждания – травми на главата, шията, лицето, гърдите и крайниците.

Лечението ѝ продължило до 20.09.2024 г., когато е починала.

Според вещите лица смъртта ѝ се дължи на двустранна бронхопневмония, развила се вследствие на констатираните травми с увреждане на сънната артерия и развилите се от нея усложнения.

След проведено съдебно следствие съдът призна Д.П. за виновен за извършеното от него престъпление и го осъди на 8 години и 6 месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.