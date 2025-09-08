dalivali.bg
61 години "Мила Родино": На 8 септември националният ни химн празнува

Минавалата година Софийската филхармония презаписва химна на България, а всеки от музикантите оставя частица от себе си

Антоан Златков Антоан Златков

Публикувано в  19:21 ч. 08.09.2025 г.

61 години "Мила Родино" – на 8 септември националният ни химн празнува рожден ден. През годините текстът претърпява промени, повлияни и от политическата конюнктура.

След конкурс през 1964 г. "Мила Родино" е избрана за национален химн и така до днес остава символът на България.

На столичната улица "Ангел Кънчев" малка мансарда пази част от историята на създателя.

Едва на 22 години през 1885 г. като доброволец по пътя към бойното поле на Сръбско-българската война Цветан Радославов композира химна. Тогава по името "Горда Стара планина".

Днес, 140 години по-късно, малка скромна паметна плоча напомня за самия него.

Минавалата година Софийската филхармония презаписва химна на България, а всеки от музикантите оставя частица от себе си.

„Сега ще ви издам една тайна. Ние го знаем наизуст, но на папките на Софийска филхармония е залепено листче с нотите на химна. И така си пътуваме на турнета в Париж, Мюнхен, Берлин и си имаме тези нотички и се е случвало наистина да го изпълним, огромно вълнение - всички мои колеги, свирейки, пеем и естествено плачем“, разказа Кристиана Михайлова, помощник-концертмайстор на Софийската филхармония.

Навсякъде по света българският химн вълнува и вече 61 година той провокира народа си.

