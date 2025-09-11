dalivali.bg
София
сега Облачно 21°
11 Облачно 22°
12 Разкъсана облачност 25°
13 Облачно 27°
14 Облачно 29°
Облачно
Наследникът на Ким Чен-ун: Севернокорейският лидер иска да даде властта на дъщеря си
България е сред най-засегнатите от горски пожари страни в ЕС през тази година

Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село

24 години по-късно: Какво се случи и колко души загинаха при атаките от 11 септември в САЩ?

Все още няма заподозрян за убийството на приближения до Тръмп активист Чарли Кърк

Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления

Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“

НАСА откри потенциални признаци на древен живот в „леопардовите петна“ на Марс

„Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка

Иван Янулов за боя с полицейски шеф: Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво
България

5-годишно дете пострада, след като бе блъснато от кола в Шуменско

Момчето излязло внезапно на пътя

Снимка: БГНЕС

Публикувано в  10:21 ч. 11.09.2025 г.

Публикувано в  10:21 ч. 11.09.2025 г.

5-годишно дете от шуменското село Памукчии е настанено за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен, след като е ударено от автомобил, съобщава областната полиция.

Сигнал за инцидента е постъпил  малко след 18:30 часа на 10 септември. 20-годишен мъж от Шумен, който бил зад волана на лек автомобил, ударил внезапно излязло на пътното платно 5-годишно момче.

Кола удари 10-годишно дете на електрическа тротинетка, пресичало неправилно

То е откарано от баща си за преглед в МБАЛ-Шумен, където е установено, че има фрактура на лява тибична кост. Детето е настанено за лечение в болницата. Няма опасност за живота му.

Водачът на лекия автомобил е правоспособен, тестван е за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите му са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.

