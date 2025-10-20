Бургаският апелативен съд потвърди присъда на Окръжен съд­ – Сливен, в частта, в която на подсъдим за ПТП с четири жертви е наложено ефективно наказание в размер на четири години, информира БГНЕС.

Делото пред окръжния съд е протекло по диференцираната процедура на съкратеното съдебно следствие, като подсъдимият е признал пред съда изцяло фактите в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Съобразно правилата, първата инстанция е намалила определеното наказание от шест години с една трета, като по този начин на Р. А. е наложено наказание в размер на четири години „лишаване от свобода“.

Присъдата е обжалвана от подсъдимия, с искане за отмяна и постановяване на нова, с която да бъде оправдан, алтернативно да бъде намалено наказанието му и от частните обвинители, които настояват за увеличаване на размера на наказанието „лишаване от свобода“. В съдебно заседание държавният обвинител настоява за отмяна на съдебния акт и за връщане на делото на първоинстанционния съд и разглеждане на същото от нов съдебен състав.

След запознаване с становищата на страните и изслушването им в съдебно заседание, след преценка на наличните доказателства и цялостна проверка на съдебния акт, въззивната инстанция е намерила жалбите за неоснователни.

На 6 май 2023 г. около 2.40 ч. Р. А, управлявайки автомобил BMW X6, се движил в посока от пътен възел Петолъчката към гр. Сливен. След разклона до с. Тополчане и навлизането му в землището на гр. Сливен той застигнал каруца, в която пътували четирима души, всички под въздействие на алкохол. Подсъдимият се движил със скорост 116 км./ч., пред него в лявата част на дясната пътна лента се движила каруцата, в нарушение на правилата от ЗДвП, без светлоотразители и светещо тяло за движение през нощта. Подсъдимият твърде късно възприел превозното средство, теглено от кон, опитал да избегне удара, но се блъснал в каруцата с челната лява част на автомобила. Трима от пътниците загинали на място, четвъртият починал по-късно в болницата.

Апелативният съд е приел за правилна преценката на първата инстанция, основана на заключенията на автотехническата експертиза, относно причините за катастрофата а именно: движението на каруцата в тъмната част на денонощието без светлинен източник и без нужното светлинно обозначаване, позиционирането й в лявата част на дясната пътна лента и движението на автомобила с превишена скорост, при разрешена за леки автомобили - 90 км./ч.

Въззивният състав е споделил извода на окръжния съд, че е налице съпричиняване от страна на каруцата, с оглед липсата на светлоотразителни елементи по нея и начина й на придвижване на пътното платно.

Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът е отчел факта, че е причинена смъртта на четири лица, самонадеяното поведение на подсъдимия, който е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е мислил да ги предотврати, както и предишните му нарушения на правилата за движение, които го определят като не съвсем изряден и дисциплиниран водач.

На Р. А. е наложено и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест години.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд на Р България.

