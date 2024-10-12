Мъж е починал при инцидент в Осоговска планина. Той е на 38 години.
Тялото му транспортирано до болницата в Кюстендил за аутопсия.
Мъжът се е занимавал с дърводобив в землището на село Долно Уйно.
От полицията в Кюстендил съобщиха, че има разследване по случая, предаде „Фокус“. Изясняват се обстоятелствата за инцидента.
Образувано е досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.
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