Мъж е починал при инцидент в Осоговска планина. Той е на 38 години.

Тялото му транспортирано до болницата в Кюстендил за аутопсия.

Мъжът се е занимавал с дърводобив в землището на село Долно Уйно.

От полицията в Кюстендил съобщиха, че има разследване по случая, предаде „Фокус“. Изясняват се обстоятелствата за инцидента.

Образувано е досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

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