Специално сформирана група в ОДМВР-Кърджали установи 23-годишен, съпричастен към бомбените заплахи, отправени днес по имейлите на държавна институция и 6 учебни заведения в Кърджали.

В ранния следобед днес извършителят на деянието е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство по чл.326, ал.1 от Наказателния кодекс за неверни съобщения за тревога. Разследването е под надзора на Районната прокуратура в Кърджали.

Сигналите за взривни устройства бяха подадени по-рано днес. Незабавно бяха сформирани групи от полицаи от Областната дирекция на МВР и Районното управление в Кърджали, които да извършат проверки за съмнителни предмети в сградите.

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