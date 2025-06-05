Специално сформирана група в ОДМВР-Кърджали установи 23-годишен, съпричастен към бомбените заплахи, отправени днес по имейлите на държавна институция и 6 учебни заведения в Кърджали.
В ранния следобед днес извършителят на деянието е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство по чл.326, ал.1 от Наказателния кодекс за неверни съобщения за тревога. Разследването е под надзора на Районната прокуратура в Кърджали.
Сигналите за взривни устройства бяха подадени по-рано днес. Незабавно бяха сформирани групи от полицаи от Областната дирекция на МВР и Районното управление в Кърджали, които да извършат проверки за съмнителни предмети в сградите.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK