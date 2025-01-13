2-годишно дете е било отвлечено от дома си в Камено, съобщиха от ОДМВР – Бургас.

На 11 януари около 20.30 ч. в Районно управление – Камено е получено съобщение за отвлечено дете от частен дом в Камено, обитаван от 25 годишна жена.

Установено е, че малко по-рано в дома дошъл бащата на децата на жената от Камено – 25 годишен бургазлия, който след скандал взел едно от децата - две годишното момченце и си тръгнал.

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В резултат на бързите полицейски действия на служители от Пето Районно управление – Бургас бургазлията заедно с детето е установен в дом в комплекс „Лазур“ и задържан за срок до 24 часа.

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По случая е образувано бързо производство за отвличане в условията на домашно насилие.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Камено.

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