19-годишен шофьор е блъснал 9-годишно момиче на пешеходна пътека в Приморско, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

Инцидентът е станал на 20 октомври около 17:30 часа.

На кръговото кръстовище на улиците „Трети март“ и „Перун“ в Приморско лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19 годишен мъж от Приморско, при излизане от кръстовището отнема предимството и не пропуска правомерно пресичащото по пешеходната пътека девет годишно момиче от Полша.

Шофьорът, който има шестмесечен опит зад волана, блъска детето с дясното огледало за обратно виждане.

Пешеходката е откарана в УМБАЛ-Бургас, където е прегледана и освободена за домашно лечение с охлузвания на краката.

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