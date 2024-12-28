18-годишно момиче загина при катастрофа с 5 коня в Кюстендилско

18-годишно момиче загина при тежка катастрофа, която затвори пътя между Кюстендил и село Ябълково, съобщи БГНЕС.
Лек автомобил е ударил стадо от 5 коня, които са били на пътното платно.
Инцидентът е станал тази нощ. В болница са откарани още две жени.
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Собственикът на животните е установен и задържан. Обяснил, че конете са прескочили електропастира до пътя, тъй като жиците били твърде ниски.
И петте коня са починали.
Заради тежкия инцидент местните власти в Кюстендил отмениха кукерски фестивал, който трябваше да се проведе днес.
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