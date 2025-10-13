dalivali.bg
Потопът в "Елените": За първи път по чудо оцелял разказва за трагедията и спасението (ВИДЕО)

Артьом е изведен на ръце, има огромна рана на крака с инфекция заради мръсната вода, в която прекарва над шест часа

Дани Атанасова Дани Атанасова

Публикувано в  19:29 ч. 13.10.2025 г.

18-годишно момче от Харков се спасява по чудо от високата вълна. Той не може да се движи заради огромна рана на крака, изведен е с линейка и опериран по спешност в бургаската болница.

Днес за първи път Артьом разказва за трагедията и спасението.

10 часа сутринта на трети октомври. Огромна вълна залива хотел "Астория", където Артьом и братовчед му наемат квартира след края на сезона. Цялото лято работили в заведение на "Елените".

"Стаята ни е на партер, почти на нивото на земята. Скочих, събудих братовчед ми. Водата проби, счупи стъклото и ни заля. Опитах се да изляза, да стигна във фоайето, но водата ме повлече и ме изхвърли в коридора .Бях в ужасна ситуация - между една вълна и втора, която идваше през другата врата", разказва Артьом пред bTV. 

В капана на бедствието е и възрастния им съсед. Преди водата да го отнесе успяват да му помогнат и се спасяват, бягайки нагоре.

Снимка: bTV

"Водата стигаше до шията му, беше много опасна ситуация. Братовчед ми измъкна мъжа и го спаси. Успяхме да стигнем до четвъртия етаж, където имаше други хора и останахме там да чакаме помощ. Дойдоха спасителите, питаха за тежко пострадали, за да ги изведат първи", разказва Артьом.

Артьом е изведен на ръце от пожарникарите и с линейка е транспортиран до болницата в Бургас, с огромна рана на крака. Инфекцията е опасна и заради мръсната вода, в която прекарва над шест часа.

Снимка: bTV

"Когато махнаха бинта и видях раната си беше страшно. Реших, че ще ми ампутират крака, но Слава богу не се случи. Имах силна инфекция заради канализационната вода, големите кални дървета от гората, цялата мръсотия и тиня.", казва Артьом.

Благодарен е на лекарите от бургаската болница, които спасяват крака му. След бедствието е без вещи и документи, но осъзнава, че съдбата му дава втори шанс.

" Мислиш, че няма да ти се случи. Статистиката показва колко малко хора са пострадали при наводнение и си казваш - няма да се случи на мен. Но животът ти показва друго", разказва още оцелелият. 

Снимка: bTV

Случаят на Артьом не е включен в статистиката за пострадали при бедствието. От Областния кризисен щаб казаха за bTV, че информация за него официално не е подадена към тях. 

Тагове:
