17-годишно момиче е паднало с кола в подлез във Варна, съобщи БНТ. Снимки от мястото на инцидента бяха разпространени в социалните мрежи.
Злополуката е станала малко след 7:30 ч. на бул. „Княз Борис“ в морския град.
Тийнейджърката няма шофьорска книжка, взела е автомобила на баща си.
Предполага се, че се е движила с много висока скорост и е изгубила контрол над колата.
За да бъде извадена от автомобила, се е наложило да бъде разрязана една от вратите.
Момичето е откарано в многопрофилната болница „Св. Анна“ във варна, без опасност за живота.
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