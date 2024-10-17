17-годишно момиче е паднало с кола в подлез във Варна, съобщи БНТ. Снимки от мястото на инцидента бяха разпространени в социалните мрежи.

Злополуката е станала малко след 7:30 ч. на бул. „Княз Борис“ в морския град.

Тийнейджърката няма шофьорска книжка, взела е автомобила на баща си.

Предполага се, че се е движила с много висока скорост и е изгубила контрол над колата.

4 снимки Снимка: БГНЕС

За да бъде извадена от автомобила, се е наложило да бъде разрязана една от вратите.

Момичето е откарано в многопрофилната болница „Св. Анна“ във варна, без опасност за живота.

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