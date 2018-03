Анастейша отново в България. Мегазвездата ще изнесе концерт на 1 юли, на който ще представи последния си албум „Evolution”.

Албумът е седми за американската поп дива. Записан е в Стокхолм от същия продуцент, който е работил със звезди като Селин Дион, Джанет Джаксън и Мадона.

В Зала 1 на НДК Анастейша ще изпълни и някои от най-големите си хитове като Left Outside Alone, Paid My Dues, Sick and Tired.