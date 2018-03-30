Нова инициатива ще се бори за българско единение
В новосъздаденото сдружение „Инициатива „Единение” влизат учени, индустриалци и общественици
ЕМИСИИ
  • Последни
  • Най-четени

Обновена: 30.03.2018 20:49
Коментари: 0
  • 0
    1

Връщане към националните ни корени и модел на управление, при който политиците да се ръководят единствено от възгледите на българските граждани – за това ще се бори новосъздаденото сдружение „Инициатива „Единение”.

В него влизат учени, индустриалци и общественици, които ще се борят за обединението на всички българи, без партийни или етнически ограничения, в области като образование, икономика, земеделие, демографска политика.

Как точно ще стане това ще обявят следващия месец.

Вижте още във видеото по-горе.

  • 0
    1
Етикети:Инициатива Единение
Още по темата
Свързани статии
0 Коментара
  • Най-старите отгоре
  • Най-новите отгоре
Коментари Facebook
    Още от България