Нова инициатива ще се бори за българско единение

Връщане към националните ни корени и модел на управление, при който политиците да се ръководят единствено от възгледите на българските граждани – за това ще се бори новосъздаденото сдружение „Инициатива „Единение”.

В него влизат учени, индустриалци и общественици, които ще се борят за обединението на всички българи, без партийни или етнически ограничения, в области като образование, икономика, земеделие, демографска политика.

Как точно ще стане това ще обявят следващия месец.

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