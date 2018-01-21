Двама загинали и десетки ранени в пожар в центъра на Прага (СНИМКИ И ВИДЕО)
Сред пострадалите са и двама огнеборци
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Обновена: 21.01.2018 07:33
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Най-малко двама души загинаха и десетки бяха ранени при пожар в хотел в центъра на чешката столица Прага.

Пожарът в четиризвездния хотел „Евростарс Давид” в Новия град близо до река Вълтава избухнал вечерта. 

В горящия хотел е имало 40 души – гости  и персонал. Те са евакуирани от спасители и пожарникари. 

Сред пострадалите са и двама огнеборци. Причините за инцидента се изясняват.

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Етикети:Жертви Пожар Прага Хотел
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