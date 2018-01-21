Двама загинали и десетки ранени в пожар в центъра на Прага (СНИМКИ И ВИДЕО)

Най-малко двама души загинаха и десетки бяха ранени при пожар в хотел в центъра на чешката столица Прага.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY — Filip Horký (@FilipHorky) January 20, 2018

Пожарът в четиризвездния хотел „Евростарс Давид” в Новия град близо до река Вълтава избухнал вечерта.

В горящия хотел е имало 40 души – гости и персонал. Те са евакуирани от спасители и пожарникари.

Сред пострадалите са и двама огнеборци. Причините за инцидента се изясняват.