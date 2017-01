Законопроектът за брекзит вече е внесен в британския парламент

Законопроектът, който да упълномощи британското правителство да започне процеса по излизане от Европейския съюз, вече е внесен в британския парламент и ще се обсъжда на 31 януари и 1 февруари, предаде Ройтерс.

По-рано тази седмица Върховният съд на Великобритания постанови, че без решение на парламента правителството не може стартира брекзит.

Не се очаква решението на съда да провали плановете на премиера Тереза Мей да задейства Член 50 до края на март и да започне 2-годишни сложни преговори с ЕС за условията за излизането и новите търговски споразумения.

Here it is. The European Union (Notification of Withdrawal) Bill is online now https://t.co/00IGaZ9CHW pic.twitter.com/Y7p67VBO1w