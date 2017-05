Задържаха трима мъже във връзка с разследването на атентата в Манчестър

Трима мъже са арестувани днес в Манчестър във връзка с разследването на самоубийствения атентат, при който загинаха 22 души, обяви полицията в града.

Беше потвърдено, че братът на заподозрения Салман Абеди е задържан вчера.

Подробности за арестуваните днес не са известни.

По-рано днес властите обявиха, че заподозреният Абеди вероятно не е действал сам и е бил познат на службите преди атаката.

Някои британски медии разпространиха и предполагаема негова снимка.

Pictured: Manchester bomber Salman Abedi who had returned from ISIS hotbed Libya days before concert attack https://t.co/iUyplCVSL2 pic.twitter.com/z9j2NDgbBd