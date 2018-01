Влак с американски конгресмени се блъсна в камион (ВИДЕО)

Влак, в който са пътували членове на американския Конгрес, се блъсна в камион, съобщиха източници на CNN. Един човек е загинал при инцидента, съобщи Франс прес.

Конгресмените отивали от Вашингтон към Западна Вирджиния. Във влака е бил и председателят на Камарата на представителите на САЩ Пол Райън. Той не е пострадал, съобщи негов съветник.

Конгресмен, пътувал във влака, заяви, че повечето от пътниците и персонала са добре. Според свидетел има ранени, но броят им не е ясен.

Най-вероятно щетите ще са само по камиона, съобщиха източници на CNN.

BREAKING: GOP train hit a truck on way to retreat. Sources say driver getting medical attention; members okay. Pic-> pic.twitter.com/99xmsGFEEs