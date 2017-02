Тръмп влезе в обяснителен режим заради измисления атентат в Швеция

След като озадачи политиците по цял свят и предизвика насмешката на потребителите в социалните мрежи, американският президент Доналд Тръмп направи опит да обясни защо пред симпатизанти в събота говори за терористичен акт в Швеция… който никога не се е случвал.

„Казаното за Швеция се отнасяше за репортаж за имигрантите и Швеция, излъчен от телевизия "Фокс нюз", написа в „Туитър” милиардерът.

Това обаче не ставаше ясно от думите му на митинга във Флорида.

"Вижте какво става в Германия, вижте какво стана снощи в Швеция. В Швеция - не е за вярване. Швеция. Те приеха много бежанци и сега имат проблеми, каквито не са си и представяли", заяви тогава президентът, като наред с това цитира реалните атентати в Брюксел, Ница и Париж.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.