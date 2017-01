Тръмп се събуди… и влезе в битка с критиците на затворените граници

Изключително активният в социалните мрежи американски президент Доналд Тръмп започна неделния си ден с пламенна защита на решението си да спре приема на бежанци в САЩ и да забрани влизането в страната на граждани от седем държави с мотива, че може да са терористи.

„Нашата страна се нуждае от здрави граници и екстремни проверки СЕГА. Вижте какво се случва из цяла Европа и, в крайна сметка, по целия свят – ужасна бъркотия!”, написа малко след 8 часа местно време държавният глава на фона на протести в САЩ и целия свят срещу наложените ограничения.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!

Редица световни лидери също се изказаха критично за мерките, които са насочени предимно към мюсюлманите, въпреки че в „горещите точки” именно те са най-честите жертви на екстремисти и на терен са единствените съюзници на западните сили.

Редови граждани атакуваха Тръмп заради начина, по който в черния списък не влизат държави, с които той е имал бизнес контакти, както и заради нежеланието на републиканците да решат значително по-смъртоносен за обикновените американци проблем – лесният достъп до оръжие, който е в основата на десетки хиляди смъртни случаи само през последните няколко години.

