Доналд Тръмп изтри туит с безсмислена дума, след което попита кой знае какво значи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изтри придобилия известност пост в "Туитър" с безсмислената дума "covfefe", след което попита дали някой знае какво значи тя, предаде ДПА.

"Кой може да се сети за истинското значение на "covfefe"??? Забавлявайте се!", написа Тръмп.

Във вече изтрития първоначален туит пишеше: "Despite the negative press covfefe..." (Въпреки негативното медийно... безсмислена дума...), което очевидно е намек за медийното отразяване на действията му, което Тръмп често окачествява като "фалшиви новини".

