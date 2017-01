Тръмп и Шварценегер в туитър битка за рейтинги и политика

Новоизбраният американски президент Доналд Тръмп е известен с острите си изказвания в социалните мрежи, като обект на гнева му са били политически и бизнес противници, лица от шоу бизнеса и журналисти.

Сега, обаче, той си намери противник в тежка категория – бившият губернатор на Калифорния и екшън звезда Арнолд Шварценегер.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

Именно терминаторът замести Тръмп като началник в реалитито „Звездни стажанти” и милиардерът използва случая, за да се надсмее на ниския рейтинг на шоуто в новия му сезон.

„Еха, рейтингите излязоха и Арнолд Шварценегер е буквално смазан в сравнение с машината за рейтинг Доналд Тръмп. Толкова по въпроса каква кино звезда е (…) Какво значение има, той подкрепяше Джон Кейсик (конкурент на Тръмп в Републиканската партия – б.р.) и Хилари”, написа той в туитър профила си.

I wish you the best of luck and I hope you'll work for ALL of the American people as aggressively as you worked for your ratings. — Arnold (@Schwarzenegger) January 6, 2017

Шварценегер не му остана длъжен: „Пожелавам ти всичко най-хубаво и се надявам, че ще работиш за ВСИЧКО американци точно толкова агресивно, колкото си работил за телевизионния си рейтинг”.

По-късно той качи и видео, в което цитира реч на Ейбрахам Линкълн, в която основен акцент е че „не сме врагове, а приятели” и след като изборите са свършили, кавгите трябва да останат на заден план.