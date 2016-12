Тълпа разби офис на прокюрдска партия в Турция

Взрив избухна в офиса на прокюрдската Народна демократична партия (НДП) след нападение и предизвикан пожар, съобщи новинарският портал "Хаберлер", цитиран от БГНЕС.

Няма загинали и пострадали.

Офисът на партията, който се намира в търговски център, бил атакуван от група агресивни младежи, които неутрализирали охраната и започнали да трошат мебелите и прозорците. Те предизвикали пожар в офиса, но после били изтласкани навън от пристигналите на място полицаи.

HDP Office in Bagcilar of Istanbul was attacked by a mob tonight pic.twitter.com/g1vfqeaKBF