Такси блъсна пешеходци в Лондон

В Централен Лондон такси се блъсна в пешеходци. Ранени са няколко души, като един от тях е с опасност за живота.

Инцидентът е станал на Ковънт Гардън, което е едно от най- натоварените места в центъра. Случилото се не се разглежда като терористичен акт, но на мястото са изпратени спецполицаи от отряда за борба с тероризма и хеликоптер.

Шофьорът на таксито е арестуван.

HuffPostUKPol: RT HuffPostUK: At least two people injured after taxi mounts pavement in Covent Garden … pic.twitter.com/O2fk7wIpFa