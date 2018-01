Скандална книга за президента на САЩ излиза след часове

Скандална книга за Доналд Тръмп ще бъде публикувана днес. Това вбеси американския президент, който определи книгата като "пълна с лъжи".

Автор на книгата, озаглавена "Огън и ярост: В Белия дом на Тръмп", е американският журналист Майкъл Улф.

Той пише коментарни статии за редица издания.

64-годишният Улф твърди, че в продължение на 18 месеца е гравитирал около галактиката Тръмп, от предизборната кампания до Белия дом, и че е интервюирал "над 200" души, от президента до неговите близки сътрудници.

След изненадващото избиране на републиканския кандидат, когото Улф интервюира през юни 2016 г., журналистът иска от Доналд Тръмп достъп до Белия дом, който новоизбраният президент не му отказва. Така той става „част от пейзажа” и започва да събира за книгата си откровения на президентските съветници и пикантни случки.

Едно от тези откровения, публикувано в сряда от британския в. "Гардиън", предизвика гнева на американския президент. В отмъстително комюнике той обвини бившия си съветник Стивън Банън, че си е "изгубил ума", защото заявил, че големият син на Тръмп - Доналд Тръмп-младши е извършил "предателство", като се е срещнал с руска адвокатка, предлагаща злепоставящи информации за Хилари Клинтън.

Книгата потвърждава онова, което вече се разбира от мнозина - не само че Тръмп е напълно негоден за президент, но й, че всеки около него знае това, пише „Ню Йорк Таймс” в материал по темата. Свързваща нишка в цялата книга "Огън и ярост" е начинът, по който роднините, опортюнистите и официалните лица се опитват да манипулират и да управляват президента, и как те често не успяват да направят това.

"Ню Йорк таймс" цитира Улф, според когото, хората около Тръмп, "всички - на 100 процента - са се убедили, че той е неспособен да изпълнява тази работа". Според Улф министърът на финансите Стивън Мнучин и бившият шеф на администрацията на Белия дом Райнс Прийбъс наричали Тръмп "идиот". Така го наричал и медийният магнат Рупърт Мърдок, като дори прибавял към тази дума още по-цинично определение. Съветникът по националната сигурност Х.Р. Макмастър смятал, че Тръмп е "глупак". А медиите вече съобщиха, че държавният секретар Рекс Тилърсън в частен разговор го е нарекъл "малоумник", и той многозначително отказва да отрече това, се казва в коментара на вестника.

Говорителката на Белия дом Сара Сандърс заклейми съдържанието на книгата и заяви, че в нея "има много напълно неверни неща". Тя увери, че Майкъл Улф е имал "само кратък разговор" по телефона с президента, продължил между 5 и 7 минути, откакто той встъпи в длъжност и че този разговор "не е имал нищо общо" с президентството.

В "Туитър" президентът на САЩ заяви, че му е отказвал достъп до Белия дом неведнъж и никога не е говорил с него по тази тема.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!