Съпричастност и подкрепа за Лондон след нападенията

"При тази нова трагедия Франция е до Великобритания повече от всякога", заяви френският президент Еманюел Макрон след атаките в Лондон.

Мислите ми са с пострадалите и техните близки, написа Макрон в „Туитър”.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира веднага след новината за случващото се в Лондон. С каквото могат САЩ да помогнат в Лондон, ще го направим. "С ВАС СМЕ. БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!", заяви той в един от постовете си в "Туитър".

Трябва да сме умни, бдителни и твърди. Съдилищата трябва да ни върнат правата ни. Забраната за достъп в САЩ ни е нужна като допълнителна мярка за безопасност, отбеляза президентът в друго послание, възползвайки се от случая, за да настоява Върховният съд да възстанови действието на изпълнителната му заповед, забраняваща достъп в САЩ за граждани на шест преобладаващо мюсюлмански страни, която сега е блокирана от съдилища от по-ниска инстанция.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!