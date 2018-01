Самолет кацна аварийно на летището във Варшава

Самолет на Полските авиолинии кацна аварийно по корем, след като колесникът му не се отвори, на варшавското летище „Фредерик Шопен”. Това предаде Ройтерс, като се позова на частна радиостанция.

В профила си в „Туитър” от летището обявиха, че няма пострадали.

⚠️ #EMERGENCY landing of LOT Polish Airlines No. LO3924 flying from Krakow to Warsaw. There are no victims. Rescue operation is in progress. We will keep you informed. Warsaw Chopin Airport has been closed - currently for 4 hours. Please keep in touch with your carrier.