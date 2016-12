Радост или смърт в Алепо – зависи кого питате

Победата на сирийската армия над бунтовниците в Алепо изглежда сигурна, но в най-големия град на страната сигурност липсва.

Проправителствените медии в Сирия и Русия показват всенародна радост по улиците на освободения град, но картината в социалните мрежи е различна.

Макар 98% от Алепо да е в ръцете на правителствените сили, хиляди цивилни остават блокирани в последните няколко квартала, които опозицията контролира.

Те са обект на непрестанни бомбардировки, а днес ООН обяви, че над 80 души са били избити в домовете си от войници и иракски паравоенни отряди. В „Туитър” жители на града пишат прощални съобщения, убедени, че ще ги застигне подобна съдба.

Сред тях е и Бана Алабед – 7-годишното момиченце, от чието име се съобщаваше какво става в разрушения град. „Обръщам се към света от Източно Алепо. Това е последният ми шанс да живея или да умра”, пише тя.

My name is Bana, I'm 7 years old. I am talking to the world now live from East #Aleppo. This is my last moment to either live or die. - Bana