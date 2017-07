Принцеса Даяна през очите на синовете ѝ

Принцеса Даяна беше един от най-обичаните членове на британското кралско семейство. Тя винаги е била сред хората, близо до техните проблеми и именно затова остава в спомените им с благия си и земен характер, силно изявеното чувство за човечност и множеството си благотворителни каузи.

Освен представител на кралското семейство, Даяна беше и майка на две деца. В нов документален филм изпълнителният продуцент Ник Кент и режисьорът и продуцент Ашли Гетинг разказват историята ѝ от нов ъгъл – по-искрен, по-личен и по-човешки – каква е била тя през очите на синовете ѝ.

„В документалното кино винаги търсиш история, която не е разказвана преди – споделя Кент. – Толкова много филми са правени за принцеса Даяна през годините, вероятно тя е една от най-разнищваните личности в света. Но никой не е погледнал историята ѝ през гледната точка на двамата души, които вероятно са я познавали повече от всеки друг“.

„И са я обичали най-много“, допълва Гетинг.

Този филм представя една различна версия за Даяна, именно защото децата познават родителите си по начин, по който никой друг не би могъл. Точно такава е и гледната точка на Уилиям и Хари – те помнят своята майка най-вече с чувството ѝ за хумор, шегите и лудориите ѝ. За тях тя е човекът, който им е разкрил живота извън стените на двореца.

„Винаги ще я помня с тази любов, която беше осезаема дори да е в другия край на стаята – споделя принц Хари. – В същото време подкрепяше лудориите ни. Идваше да ни гледа на футболни мачове и често скриваше бонбони в чорапите ни. Аз си ги събирах и заключвах в шкафчето“.

Този свят остава скрит, особено за членовете на кралското семейство – техен дълг е да пазят личния си живот в тайна, когато постоянно са под светлините на прожекторите. Двамата принцове обмислят внимателно решението си да издадат такава интимна част от живота и спомените си пред целия свят. И когато се съгласяват, го правят от цялото си сърце.

„Принц Уилиям и принц Хари споделят как майка им се е опитала да им даде колкото може по-нормално детство при тяхното положение – разяснява Ник Кент за това, което му е направило най-силно впечатление от техните разкази. – Докато с Ашли работихме по проекта, си мислехме, че принц Уилиям и принц Хари ще бъдат щастливи да покажат завършения филм на децата си и да кажат: „Това беше баба ви“.

Виждайки принцесата през техните очи, много от кампаниите ѝ придобиват нов смисъл. Даяна винаги ще остане ключова фигура в развитието на модерното общество. Нейните действия и виждания спомагат да се отворят публично теми като СПИН-а, минните полета, психичното здраве, изоставянето на децата. Това са сериозни теми, които с години са били порицавани и прикривани от политици и медиите.

Загубата на човек, който живее, за да промени света за всички нас, е трудна. Дълго време отнема на децата ѝ да превъзмогнат страданието, което все още е част от тях.

Премиерата на „Даяна, нашата майка: Нейният живот и наследство“ (Diana, Our Mother: Her Life and Legacy) ще съвпадне с 20-годишнината от смъртта на принцесата. Тя загина на 31 август 1997 г. при автомобилна катастрофа.

„Не минава ден, без да се сетя за нея – признава принц Уилиям. – 20-годишнината е подходящ момент за нас да си припомним всички хубави неща за нея, а и да я представим под нов, непознат досега ъгъл“.