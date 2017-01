Покойният Дейвид Бауи е номиниран в две категории за награда BRIT

Дейвид Бауи може да получи две музикални награди BRIT, след като се сдоби с две посмъртни номинации за престижните британски призове, предаде Франс прес.

Канадският певец Ленард Коен, който почина миналата година, също фигурира сред петте номинирани в категорията за най-добър международен соло изпълнител.

Дейвид Бауи получи номинация за най-добър британски соло изпълнител, заедно с Крейг Дейвид, Скепта и Майкъл Киванука. Покойната рок звезда е и сред претендентите за награда BRIT в категорията британски албум на годината за албума „Blackstar”.

За най-добра британска група, редом с „Бифи Клайро” и „Рейдиохед”, за най-добър сингъл за „Shout Out To My Ex” и за най-добър британски видеоклип с "Hair".

Британският изпълнител Скепта от своя страна води при мъжете, също с три номинации – за британски соло изпълнител, за британски пробив и за британски албум на годината.

Бионсе и Соланж Ноулс ще се изправят една срещу друга в категорията за най-добра международна изпълнителка, редом с Риана и Сиа.