Почина китаристът на "Стейтъс Куо" Рик Парфит

Почина китаристът на легендарната британска рок група "Стейтъс Куо" (Status Quo) Рик Парфит, предадоха световните агенции, като се позоваха на съвместно комюнике на неговото семейство и мениджър.

68-годишният Парфит е починал днес по обед в болница в Марбеля, Южна Испания, от инфекция. Той е бил хоспитализиран в четвъртък вечерта поради усложнения, свързани с нараняване на рамото при падане.

Парфит имаше много здравословни проблеми. По-рано тази година той получи сърдечен пристъп.

Музикантът възнамерявал да се отдаде на солова кариера и да издаде албум догодина, се съобщава в комюникето.

Рок групата "Стейтъс Куо" е създадена през 1962 г. (като "Спектърс") преди да получи името, с което се прочува в цял свят, през 1969 г. Тя е продала общо над 100 милиона копия на свои албуми. Най-известните хитове на "Стейтъс Куо" са "In The Army Now", "Rockin' All Over the World" и "Caroline".