Навийн Джайн: Пътуване до Луната ще струва под 10 000 долара

За един човек пътуването до Луната не е просто мечта, а бизнес план. Навийн Джайн е собственик на първия лиценз за пътуване до Луната.

Когато Джайн расте нейде из индийската провинция през 70-те години, надали си представя, че някой ден ще изпраща хора до луната.

Джайн имигрира в Съединените щати през 1980 г., където започва работа в технологична компания в Силициевата долина като програмист. През 1988 г., Навин се жени, а семейството му се премества в Сиатъл, откъдето изпраща автобиографията си в "Майкрософт".

Следват седем години работа в гиганта на Бил Гейтс, които му вдъхват амбицията да стартира своя собствена компания.

Така през 1996 г. Навин Джайн създава „Инфо Спейс” (InfoSpace), което е нещо като първия телефонен указател в интернет. Когато излиза на борсата, оценката на компанията достига 30 милиарда долара.

Голямата мечта на Навин обаче е идея, която да промени нещо в живота на хората. Така се ражда идеята за „Мун Експрес” (MoonExpress), първата частна компания, която през 2016 г. получи разрешение да извърши полет отвъд земната орбита, за да приземи на Луната малък робот, който ще проучи лунната повърхност.

Роуминг от Калифорния – Навин, човекът, който иска да покорим Луната за дълго:

- Връзка с Калифорния, където трябва да е 6:30 ч. сутринта. Добре дошъл в предаването! На Луната има кратери, какво очакваш да откриеш в тях?

- По-скоро, освен кратерите, ако се замислиш, ще видиш, че Луната е "осмият земен континент", който бъка от полезни изкопаеми и различни химически елементи, които могат да подхранват не само икономиката, но и да подпомогнат човешката цивилизация.

Най-важното са скалите. В тях има тонове диаманти, които се крият в скалните образувания. Залежите на благородни метали са огромни. Само ако се добива скална маса, може пазарът на стоки да се промени в целия свят.

Всъщност, когато човек завладее Луната, Земята може да се обогати много. Обикновено хората казват, ако ти ме обичаш, подари ми Луната…

- Да. А Синатра пее "Fly me to the Moon". Обаче тук, по селата в България, казват: "Ако копаме много на Луната и изкопаме всички диаманти", то на Земята диамантите няма да имат никаква стойност, защото ще се наводни пазарът...

- Точно така. Диамантите просто са графит, който е втвърден. Ако дадеш на някого частица от Луната, това е огромен подарък. А ако го заведеш на Луната? Наистина представяте ли си меден месец на Луната? Това по-скоро ще е романтичната екскурзия за любимата в бъдеще, отколкото да я заведеш до Париж.

- Звучи интересно, но сега сериозно. Каза - осмият континет е Луната, има много скрити съкровища. Какви?

- Всъщност, това са природни ресурси. Няма да ги изреждам всички. Само един астероид тежи милиарди хиляди квадрилиона, а Луната привлича астероидите и ни пази от тях. Знаехте ли това? Представяте ли си какво нещо е това?

- Тя е нашата защитничка?

- Повече от защитничка. Всички природни ресурси от всички астероиди, които непрекъснато я бомбардират и оставят всички тези богатства, които носят със себе си на нея.

- Гледах едно твое интервю пред Си Ен Ен, ти казваш, че според теб на Луната се крият някои от лекарствата, до които все още нашата медицина не е достигнала срещу много от болестите на Земята. Наистина ли вярваш в това?

- Тъй като Луната има много по-ниска гравитация от Земята, това ще даде възможност да се произвеждат фармацевтични продукти на самата Луна, защото там е по-малка гравитацията.

- Имате ли в екипа си човек, който да участва в някоя от мисиите „Аполо”, защото, ви трябват експерти, за да ви даде американското правителство сертификат, за да изстреляте робот до Луната. Вероятно имате опитни хора в екипа. Какво ви казват те?

- Запомнете, че НАСА ни е партньор и то много близък, но нещата са много по-различни от мисиите „Аполо”. 25 милиарда струваше първата мисия до Луната, а сега ние ще го направим за 10 милиона. Всъщност, компютърът, който изпрати човек до Луната, е с по-малка мощност от един айфон в днешно време.

Да, точно така. Айфонът има по-голяма мощ на процесора, отколкото всички компютри, изпратили човек на Луната преди толкова години.

- Навин, ти колко деца имаш?

- Три прекрасни деца.

- Би ли ги изпратил на Луната?

- Аз ще отида на Луната и, разбира се, те ще дойдат с мен. Всеки от България може да се присъедини към нас, за да видим красотите на Луната.

- Колко места има, Планираш ли да изпратиш и хора, като кацне твоята безпилотна совалка?

- Първоначално изпращаме робот, за да проучи нещата, но след това съм сигурен, че ще има хора, които ще искат да отидат на Луната, за да видят какво е там.

- Аз, ако искам да дойда с теб, колко трябва да платя?

- Под 10 000 долара. По-важното обаче е, че в следващите десет години частните компании ще помагат на правителствата да решат много въпроси, които правителствата не могат да решат.

- Как така под 10 000 долара билет до Луната? Ние бензина не можем да си платим?

- Това въобще не е вярно. Защото 90% от тежестта на ракетата е горивото. Нашата използва енергия от слънцето и затова става толкова евтино.

- Интересен живот живееш, Навин... Покажи ми гледката. Това е някакво езеро.



- Видя ли го?!

- На Луната или на земята до езерото?

- По-скоро на Луната. Ако можех - всеки ден бих искал да бъда там.