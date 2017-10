Отцепиха района около "Саграда Фамилия" в Барселона заради фалшива бомбена заплаха

Каталунската полиция отцепи района около катедралата "Саграда Фамилия" в Барселона заради фалшива бомбена заплаха.

Екип от сапьори беше изпратен, за да провери ван, паркиран до църквата, предаде Ройтерс. Органите на реда евакуираха района като част от антитерористична операция.

По-късно обаче от полицията съобщиха, че става въпрос за фалшива тревога. В микробуса не са открити взривни устройства. Шофьорът на автомобила е бил задържан за кратко, но впоследствие освободен.

Няма арестувани при инцидента, казаха официално от полицията. Районът около катедралата отново е достъпен.

#BREAKING Anti terror operation going on in #Barcelona near the Sagrada Familia, #Spain. Police searching for bombs in the area. pic.twitter.com/SbreQwC6Ek