Отбелязваме световния ден на Междузвездни войни

На 4 май всяка година отбелязваме международният ден на сагата „Междузвездни войни”. Това е денят, в който почитателите на култовата поредица почитат кино идоли.

Датата е избрана поради единствената причина, че известната фраза „May the Force be with you” (Нека Силата бъде с теб) на английски може лесно да бъде объркана с „May the 4th be with you” (Нека четвърти май бъде с теб).

Денят е отбелязан за първи път през 2011 г.

Феновете на сагата не пропуснаха отново да почетат паметта на актьорите от поредицата, които вече не са сред живите – Кари Фишър, която изигра принцеса Лея и Кени Бейкър, който изигра робота R2-D2.

Тази година феновете на поредицата ще могат да гледат „Епизод VIII: Последните джедаи”, който излиза по кината на 15 декември.

Нека Силата бъде с вас!