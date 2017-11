Обвиниха и Стивън Сегал в сексуален тормоз

Обвиненията в сексуален тормоз в Холивуд продължават – поредният посочен за сексуално посегателство е актьорът и продуцент Стивън Сегал.

Актрисата Порша де Роси цитира в своя профил в „Туитър” случай от прослушване за филм на Сегал. Той я е привикал в офиса си, разкопчал кожения си панталон и се опитал да й покаже какво е химията извън екрана.

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”