Номинациите за "Еми": Много драма, малко фантастика и без "Игра на тронове"

Обявиха номинациите за 69-тото издание на телевизионните награди „Еми”.

Тазгодишният комитет е разгледал рекордните 180 драматични сериала и поредици, 140 предложения за най-добър актьор в драматичен сериал и 113 за категория най-добра актриса в драматична роля.

Изненадите и тази година са доста. За разлика от предишните издания, този път няма нито една номинация за „Игра на тронове”, защото новият сезон на сериала не успя да се появи навреме, за да участва в предложенията.

Според критиците обаче това разминаване в датите позволява на много други сериали и поредици да блеснат на сцената на наградите.

Най-много номинации имат сериалите „Странни неща” (Stranger Things) на „Нетфликс” – историята на пет хлапета, които се сблъскват с паранормални и фантастични явления, „Големите малки лъжи” (Big Little Lies) – драматичен мини сериал на HBO и „Историята на прислужницата” (The Handmaid’s Tale) – апокалиптична дистопия, също продуцирано от HBO.

Журито не е пропуснало и биографичната драма на „Нетфликс” – „Короната” (The Crown), в която се разказва историята на младата кралица Елизабет II.

Както обикновено, има номинации и за „Къща от карти” (House of Cards), „По-добре се обади на Сол” (Better Call Saul), „Фарго” и „Кодекс на убийството” (How to get away with murder)

В категорията най-добра актриса в драматичен сериал се борят Виола Дейвис (How to get away with murder), Клер Фой (The Crown), Елизабет Мос (The Handmaid’s Tale), Кери Ръсъл (The Americans), Евън Рейчъл Ууд (Westworld) и Робин Райт (House of Cards).

В категорията най-добър актьор в драматичен сериал един срещу друг се изправят Стърлинг Браун (This is us), Антъни Хопкинс (Westworld), Боб Оденкърк (Better Call Saul), Матю Рийс (The Americans), Лийв Шрайбър (Ray Donovan), Кевин Спейси (House of Cards) и Мило Вентимиглия (This is us).

В последните години много популярни станаха т.нар. мини сериали, в които продуцентските къщи и тв канали могат да привлекат големи имена от киното. Номинациите в категориите за главен актьор и актриса в мини сериал или телевизионен филм тази година са впечатляващи.

При мъжете – Риз Ахмед (The Night Of), Бенедикт Къмбърбач (Sherlock), Робърт де Ниро (Wizard of Lies), Юън Макгрегър (Fargo), Джефри Ръш (Genius) и Джон Тортуро (The Night Of).

При жените – Кари Кон (Fargo), Фелисити Хъфман (American Crime), Никол Кидман (Big Little Lies), Джесика Ланг (Feud), Сюзан Сарандън (Feud) и Рийз Уидърспуун (Big Little Lies).

Победителите ще разберем на 17 септември. Шоуто ще се води от Стивън Колбер.