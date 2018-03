Научният свят потъна в скръб след смъртта на Стивън Хокинг

Научният свят потъна в скръб след новината за смъртта на прочутия астрофизик Стивън Хокинг.

Той почина днес на 76-годишна възраст в дома си в Кеймбридж

„Теориите му отключиха цяла вселена от възможности, които ние и светът изследва. Продължавай да летиш като Супермен в микрогравитацията”, написа НАСА в „Туитър”.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5