Нападнаха Алексей Навални със зелена боя... отново

Русият опозиционер Алексей Навални отново беше залят със зелена боя.

Първото такова нападение срещу яростния критик на Кремъл беше извършено преди малко повече от месец в град Барнаул, в Алтайския край.

Този път атаката беше в Москва – пред местния офис на Навални. Той отново беше напръскан с антисептик, който се почиства трудно, но този път веществото е попаднало и в окото му. Наложило се е да бъде откаран в болница. Впоследствие самият той съобщи в „Туитър“, че е пострадал сериозно.

Алексею Навальному диагностировали химический ожог глаза,но он всё равно вышел в эфир вечернего шоу на своём канале:https://t.co/uszZCJsX3F pic.twitter.com/dZKA5ZicWE — РБК (@ru_rbc) April 27, 2017

След изписването си, Навални се появи в ефир в политическия си канал в „ЮТюб“.

На излизане от офиса някакъв тип ме напръска със „Зельонка“ (Зелёнка). Дори не разбрах какво се случва. Влезе ми в дясното око. Трябваше да отида в болница, където ми поставиха диагнозата химическо изгаряне на окото. Сега мога да го отварям с известно усилие, но няма да ви хареса, затова няма да го правя, каза Навални.

Той обяви, че въпреки всичко, ще продължи кандидатпрезидентската си кампания и борбата си срещу корупцията.

Днес щабът му разпространи видео от нападението, заснето от охранителна камера: