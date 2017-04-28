Нападнаха Алексей Навални със зелена боя... отново
Този път се наложи опозиционерът да бъде откаран в болница
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Обновена: 28.04.2017 15:56
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Алексей Навални
Снимка: twitter.com/navalny

Русият опозиционер Алексей Навални отново беше залят със зелена боя.

Първото такова нападение срещу яростния критик на Кремъл беше извършено преди малко повече от месец в град Барнаул, в Алтайския край.

Този път атаката беше в Москва – пред местния офис на Навални. Той отново беше напръскан с антисептик, който се почиства трудно, но този път веществото е попаднало и в окото му. Наложило се е да бъде откаран в болница. Впоследствие самият той съобщи в „Туитър“, че е пострадал сериозно.

След изписването си, Навални се появи в ефир в политическия си канал в „ЮТюб“.

На излизане от офиса някакъв тип ме напръска със „Зельонка“ (Зелёнка). Дори не разбрах какво се случва. Влезе ми в дясното око. Трябваше да отида в болница, където ми поставиха диагнозата химическо изгаряне на окото. Сега мога да го отварям с известно усилие, но няма да ви хареса, затова няма да го правя, каза Навални.

Той обяви, че въпреки всичко, ще продължи кандидатпрезидентската си кампания и борбата си срещу корупцията.

Днес щабът му разпространи видео от нападението, заснето от охранителна камера:

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Етикети:Зелена Боя Алексей Навални
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