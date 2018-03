Четирима души са ранени при нападение с нож във Виена

Мъж с нож рани сериозно четирима души във Виена. Нападателят се издирва, предаде Асошиейтед прес, като се позова на австрийски медии.

Инцидентът стана близо до развлекателния парк "Пратер", който е популярна туристическа атракция.

Районът е отцепен от силите на реда, а нападателят се издирва.

#TUBreaking : Photo's from the scene of the stabbing situation in #Vienna , Austria. Photo's via the Updater's @ELINTNews pic.twitter.com/RkQivPnILH

По непотвърдени данни, преди инцидента е избухнал скандал между него и пострадалите.

Според други сведения мъжът е нападал хора на случаен принцип.

Подробностите се изясняват. Мотивите за атаката не са установени.

#BREAKING: At least three people are injured as knifeman goes on rampage attacking people at random on the streets of Vienna #Austria pic.twitter.com/3brPAgHkHv