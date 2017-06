Нападателят на полицая в Париж е бил алжирски студент

Мъжът, който нападна по-рано днес полицай с чук вероятно е бил алжирски студент, съобщават френските медии. Властите са намерили в него документ, чиято автентичност проверяват. Освен чука, в простреляния са открити два кухненски ножа, съобщиха от разследването.

В момента на удара, мъжът крещял „Това е за Сирия”. Той е бил сам, стана ясно от думите на министъра на вътрешните работи Жерар Коломб.

При разпита в болницата нападателят е заявил, че е "войник на халифата", съобщава френското издание "Фигаро".

Според документите, намерени в него, той е роден през януари 1977 г. в Кабилия, Алжир, посочва френското издание, като се позовава на свои източници.

По информация на френската телевизия TF1 полицията претърсва жилището на простреляния.

По-рано днес въоръжен с чук нападна полицейски патрул близо до катедралата „Нотр Дам”. Колега на ранения простреля нападателя в гърдите.

Служителят на реда е леко ранен и откаран в болница.

900 души останаха затворени в катедралата, докато бъдат проверени от полицаите, които търсеха евентуален съучастник на агресора.

Кметът на Париж Ан Идалго благодари на всички посетители за проявеното търпение и спокойствието, с което са реагирали на ситуацията.

Locked inside #notre dame cathedral in #paris while police investigate attack outside against a policeman. All calm pic.twitter.com/Z4B8wUzPTV