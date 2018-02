Най-малко 20 ранени и двама убити при стрелба в училище във Флорида (ВИДЕО И СНИМКИ)

Най-малко 20 души са ранени при стрелба в гимназия в американския град Паркланд, щата Флорида. Си Ен Ен съобщава за най-малко двама загинали.

Стрелецът беше задържан преди минути, съобщи местната полиция.

Най-малко 14 души от пострадалите са настанени в болници. Според училищните власти има много жертви и ситуацията е ужасяваща.

Няма доказателства за повече от един стрелец.

В "Туитър" се появи видео от стрелбата в училището и писъците на ужасените ученици:

shooting at stoneman douglas high school in Parkland florida (broward county). wish the best to the families who suffered in this pic.twitter.com/GtvFN9Lq2Y