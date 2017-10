Най-малко 15 души загинаха при блъсканица на жп гара в Мумбай

Най-малко 15 души са загинали и десетки са ранени при блъсканица на жп гара в индийския град Мумбай, съобщи Би Би Си.

Инцидентът е станал в сутрешния час пик на пешеходен надлез близо до гара „Елфинстоун”, под чийто навес се струпали прекалено много хора, за да се скрият от дъжда.

Over 20 ppl got injured in a stampede at Elphinstone railway station of Parel #Mumbai. injured got admitted at KEM hospital. pic.twitter.com/y539r4qoEC