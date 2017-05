На 89 години почина Збигнев Бжежински

Збигнев Бжежински, съветник за националната сигурност на президента Джими Картър, почина на 89 години, предадоха световните агенции.

За смъртта му съобщи снощи в социалните мрежи дъщеря му Мика Бжежински, която е телевизионна водеща в Ем ЕС Ен Би Си.

My father passed away peacefully tonight. He was known to his friends as Zbig, to his… https://t.co/LU7X7kzjTH