Меган Маркъл закри страниците си в социалните медии

Меган Маркъл, годеницата на британския принц Хари, закри страниците си в социалните медии, съгласно традициите в кралското семейство.

Актрисата е "благодарна на всички, които са били нейни последователи в социалните медии", казаха от двореца Кенсингтън, но "тя не е използвала акаунтите си от известно време".

Почитателите на Меган Маркъл не трябва да се притесняват, защото дворецът Кенсингтън има собствени страници в социалните медии.

In the On Air studio, Prince Harry and Ms. Markle meet presenter Glory as she records her show for @ReprezentRadio. pic.twitter.com/72HjEQpAjv