Мъж се опита да обере банка в Мадрид и взе заложници
Той влязъл в клона с оръжие и поискал... поне 6000 евро
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Обновена: 16.11.2017 14:36
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Опит за обир в Мадрид
Снимка: Policia Nacional

Мъж взе заложници при опит за обир на банка в Мадрид, предадоха АП и ТАСС.

Инцидентът е станал около 10 ч. местно време тази сутрин (11 ч. наше време) в клон на банка „Банкиа“ в предградието „Усера“, разположен близо до полицейски участък.

Нападателят влязъл в клона с оръжие и поискал... поне 6000 евро. По това време в офиса имало няколко души – служители и клиенти.

 

Драматичната ситуация обаче продължи кратко.

В крайна сметка парламентьори убедили нападателя да е предаде и той бил задържан от полицията. Няма пострадали.

Мъжът е на около 60 години, алкохолик, който живее наблизо. Оказало се, че оръжието, с което е влязъл в клона, не е истинско.

Elpais.es, БТА
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Етикети:Испания Обир Банка Заложници
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