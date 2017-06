Малката Бана с туитове от Сирия е сред най-влиятелните личности в интернет

8-годишното момиче от Сирия, което публикуваше туитове от обсадения град Алепо, е сред най-влиятелните личности в интернет в класация на сп. „Тайм”, предаде Ройтерс.

В списъка тази година са също американският президент Доналд Тръмп, писателката Джоан К. Роулинг, поппевицата Риана и риалити звездата Ким Кардашиян.

С помощта на майка си малката Бана Алабед публикуваше в „Туитър” снимки и видеа от живота по време на войната в Сирия, като спечели 365 000 последователи от септември насам.

#Aleppo right now, we so scared. Pray for us pic.twitter.com/WVir7E8xm1