Лошото време остави 90 хиляди домакинства в Източна Канада без ток

Около 90 хиляди домакинства в канадската провинция Нова Скотия са останали без ток заради силните ветрове, преминали над тази част на страната, предаде ТАСС, цитирайки телевизия Си Би Си.

В нощта на неделя срещу понеделник поривите на вятъра са достигали до 110 километра в час, повалени са много дървета, които са повредили електропреносната мрежа.

Nova Scotia Power says they have 650 people working to restore power in Nova Scotia. They say they will be working around the clock until power has been restored to all customers. @globalhalifax @nspowerinc #Halifax #nsstorm pic.twitter.com/te3dXVPPg5