Летище "Лондон Сити" отново работи, извадиха бомбата от Втората световна война

Летище "Лондон Сити" в британската столица отново работи нормално, след като откритата наблизо неизбухнала бомба от Втората световна война беше извадена безопасно от река Темза, предаде Ройтерс.

London City Airport closed after WWII bomb found (video via ABC News) https://t.co/KFvzhrdhAI pic.twitter.com/z8GY2OwMam — Global Times (@globaltimesnews) February 13, 2018

Вчера всички полети от и до летището бяха отменени, след като край един от доковете на пристанището в Източен Лондон беше открита бомба с тегло половин тон и районът беше отцепен.

Летище "Лондон Сити" е затворено заради открита бомба от Втората световна война

Засегнати са близо 16 хил. пътници, чийто полети са отменени

Бомбата беше извадена безопасно от кралския военноморски флот и столичната полиция, съобщи в изявление директорът на летището Робърт Синклер.