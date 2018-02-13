Летище "Лондон Сити" отново работи, извадиха бомбата от Втората световна война
Вчера всички полети от и до летището бяха отменени
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Обновена: 13.02.2018 10:50
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лондон, бомба, темза
Снимка: Reuters

Летище "Лондон Сити" в британската столица отново работи нормално, след като откритата наблизо неизбухнала бомба от Втората световна война беше извадена безопасно от река Темза, предаде Ройтерс.

Вчера всички полети от и до летището бяха отменени, след като край един от доковете на пристанището в Източен Лондон беше открита бомба с тегло половин тон и районът беше отцепен.

лондон, бомба, темза
Снимка: Reuters
Летище "Лондон Сити" е затворено заради открита бомба от Втората световна войнаЗасегнати са близо 16 хил. пътници, чийто полети са отменени

Бомбата беше извадена безопасно от кралския военноморски флот и столичната полиция, съобщи в изявление директорът на летището Робърт Синклер.

лондон, бомба, темза
Снимка: Reuters
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Етикети:Лондон Бомба Летище Втората Световна Война
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