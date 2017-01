Ледена тренировка: Как се плува в снега? (ВИДЕО)

Отбор от американски плувци, блокирани заради зимата, решиха да потренират с плуване….в снега.

Заради обилен снеговалеж и ниски температури спортистите не успели да отпътуват за състезание във Вирджиния. Вместо обаче да се затворят в хотелските си стаи, те решили да подобряват техниката си в снега.

Забавното видео от ледената тренировка беше публикувано в „Туитър” и споделено хиляди пъти.

Състезанието, в което трябвало да участват, е било отменено заради пътна блокада в следствие на снега, посочва "Евронюз".

When u get snowed into your hotel and can't make it to the meet ft. @GTSwimDive men's 4x50 snow medley relay @SwimWithIssues @swimswamnews pic.twitter.com/e72UQb9kk0